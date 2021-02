Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auto bei Unfall schwer beschädigt - Die Polizei sucht Hinweise auf den möglichen Verursacher

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 18.02.2021, wurde ein an der Burgfreiheit geparktes Auto schwer beschädigt. Alle Zeichen deuten auf eine Unfallflucht hin, die Polizei sucht Zeugen.

Die Fahrerin hatte den grauen Mitsubishi um 4.40 Uhr auf dem, in Fahrtrichtung Wilhelm-Niessen-Straße gesehen rechten, Parkstreifen in der Nähe eines Supermarktes abgestellt. Gegen 5.55 Uhr stellte sie fest, dass das Auto an der linken Seite von der Fahrertür an bis zur Front erheblich beschädigt war, das Gehäuse des Außenspiegels lag auf dem Boden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang und vor allem zu einem möglichen Verursacher machen können. Explizit die Fahrer der Anlieferungen beim Supermarkt sollten sich bei der Polizei melden. Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

