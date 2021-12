Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Feuerwehr hat Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus schnell unter Kontrolle

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Liebenzell (Kreis Calw) (ots)

Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Liebenzell wurde durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht. Gegen 20:00 wurde am Dienstagabend die Feuerwehr Bad Liebenzell, Unterhaugstett und Beinberg durch die Integrierte Leitstelle (ILS) in Calw zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Hölderlinstraße nach Bad Liebenzell alarmiert. Nach wenigen Minuten waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort und stellten beim Eintreffen einen Brand im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses fest. Umgehend wurde über das Treppenhaus und über den Balkon zwei Zugänge zur Wohnung geschaffen und mit der Brandbekämpfung und Personensuche begonnen.

"Glücklicherweise konnten jedoch alle Bewohner ohne Verletzungen das Gebäude selbstständig verlassen, so dass wir uns im Einsatzverlauf auf die Brandbekämpfung konzentrierten. Insgesamt haben wir für den Innenangriff im Gebäude sechs Atemschutzgeräteträger eingesetzt", so der Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant von Bad Liebenzell Thomas Bäuerle. Aufgrund der gemeldeten Einsatzlage wurde zur Unterstützung die Feuerwehr Calw mit der Drehleiter an die Einsatzstelle nach Bad Liebenzell beordert. "Das Zusammenspiel der verschiedenen Feuerwehren hat bei diesem Einsatz reibungslos funktioniert, so der Einsatzleiter.

Der stellv. Kreisbrandmeister Tido Lüdtke informierte sich an der Einsatzstelle über die Lage und unterstützte die Einsatzleitung. Der Rettungsdienst war mit insgesamt zehn Sanitätskräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehren aus Bad Liebenzell, Unterhaugstett, Beinberg und Calw waren mit 10 Fahrzeugen und 50 Feuerwehrkräften im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell