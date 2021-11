Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer im Altpapiercontainer/ Taschendieb im Discounter

Menden (ots)

Heute Morgen gegen 0.20 Uhr brannte in der Straße Schwitterknapp ein Altpapiercontainer. Eine Autofahrerin sah das Feuer im Vorbeifahren. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Eine 57-jährige Hemeranerin wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter an der Heinrich-Böll-Straße bestohlen. Zwischen 13.50 und 14 Uhr suchte sie in dem Laden Waren zusammen. Ihre Geldbörse trug sie in der äußeren Jackentasche. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, steckte das Portemonnaie nicht mehr dort. Die Polizei warnt weiter dringend vor den Taschendieben in den heimischen Discountern. Geldbörsen sollten unbedingt möglichst körpernah verwahrt werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

