Polizei Mettmann

POL-ME: 48-Jährige verursacht alkoholisiert einen Verkehrsunfall und flüchtet - Heiligenhaus - 2109033

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag (04. September 2021) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Talburgstraße in Heiligenhaus. Die Verursacherin flüchtete alkoholisiert von der Unfallstelle und konnte von aufmerksamen Zeugen auf der Mittelstraße gestoppt werden. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der 48-Jährigen und leiteten ein Strafverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 01:10 Uhr bemerkten Anwohner der Talstraße ein lautes Unfallgeräusch. Sie stellten einen stark beschädigten VW Caddy fest, welcher zuvor ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Höhe einer dortigen Gaststätte abgestellt gewesen war. Durch den Zusammenstoß wurde der VW mehrere Meter nach hinten geschleudert und so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Die Anwohner informierten die Polizei, welche zeitgleich einen Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt auf dem Südring erhielt. Aufmerksame Zeugen hatten angegeben, einen Peugeot 307 zu verfolgen, welcher in Schlangenlinien über den Südring fuhr. Die Zeugen brachten die Fahrerin dazu, ihr Fahrzeug auf der Mittelstraße zu stoppen.

Weitere Einsatzkräfte der Polizei trafen an der Einsatzörtlichkeit an der Mittelstraße ein und befragten die 48-Jährige zum Unfallhergang. Sie gab zu, die Talburgstraße in Richtung Heiligenhaus befahren zu haben. Aufgrund eines vorangegangenen Alkoholkonsums kam sie nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem am Fahrbahnrand der Gegenfahrbahn abgestellten VW Caddy zusammen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit und befuhr im weiteren Verlauf den Südring in Richtung Velbert.

Die Beamten führten noch vor Ort einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 2,4 Promille (1,2 mg/l) ergab. Zur weiteren Beweisführung wurde die 48-jährige Heiligenhauserin zur Polizeiwache Velbert gebracht, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Der nicht mehr fahrbereite Peugeot musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf circa 7.000 Euro.

