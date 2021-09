Polizei Mettmann

POL-ME: Nächtliche Sachbeschädigung an Fahrzeug - die Polizei sucht Zeugen - Monheim am Rhein - 2109032

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (05. September 2021) kam es auf der Bregenzer Straße in Monheim zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten VW Golf Cabriolet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 00:20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner an der Bregenzer Straße ein lautes Geräusch, welches ihn an einen platzenden Reifen erinnerte. Von seinem Fenster aus konnte er in Höhe der Haus-Nummer 15 einen jungen Mann beobachten, welcher sich aus gebückter Haltung neben einem abgestellten VW Golf aufrichtete. Anschließend entfernte sich dieser von dem schwarzen Cabriolet zu Fuß auf der Bregenzer Straße in Richtung Sportplatz.

Der Zeuge informierte die Polizei, welche einen zerstochenen Reifen an dem betreffenden Fahrzeug feststellte. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Tatverdächtige im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Der flüchtige Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 20 Jahre alt - circa 180cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit einer langen grauen Jogginghose und einem schwarzen T-shirt

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zur Identität des Täters tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Monheim, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

