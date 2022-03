Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laupheim - Polizei ermittelt mutmaßliche Einbrecher

Am Donnerstag durchsuchte die Polizei im Kreis Biberach eine Wohnung.

Am Nachmittag des 20. Februar bemerkte eine aufmerksame Zeugin ein Auto, das in einer Kiesgrube bei Laupheim parkte. Die beiden Insassen hatten offenbar ein Brecheisen dabei. Die Zeugin handelte richtig und berichtete der Polizei davon. Diese ermittelte, dass in der Nähe Baucontainer angegangen worden waren. Aus einem dieser Container stahlen die Täter Geld und andere Wertsachen. Damit flüchteten sie.

Kurz bevor die Zeugin das Auto bemerkte, war auf einer nahen Baustelle ebenfalls versucht worden, einen Container aufzubrechen. Dort sicherte die Polizei ein Video, das die Einbrecher zeigt.

Dank der Angaben der Zeugin waren die 19 und 25 Jahre alten Männer schnell ermittelt. Donnerstagfrüh durchsuchte die Polizei bei den mutmaßlichen Tätern. Dort fanden die Ermittler mutmaßliches Diebesgut. Die Verdächtigen werden jetzt angezeigt.

Das Verhalten der Zeugin lobt die Polizei. Sie hätte überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

