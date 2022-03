Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auto aufgebrochen und Garage durchsucht

Am Mittwoch oder Donnerstag erbeuteten Unbekannte Geld und Gegenstände in Ehingen.

Ulm (ots)

Zwischen 23 Uhr und 8.30 Uhr schlugen die Unbekannten in der Blaubeurer Straße zu. Sie öffneten das Auto und stahlen daraus Geld, ein Messer und weitere Gegenstände. In der nahen Garage suchten sie in Schränken nach Brauchbarem. Dabei fanden sie eine Pumpe. Diese nahmen die Täter mit. Schließlich flüchteten sie mit ihrer Beute. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun wie die Unbekannten das Auto öffnen konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07391/5880 zu melden.

Tipp der Polizei: Auto-Aufbrecher haben es nicht immer auf Navigationsgeräte und Autoradios abgesehen. Auch Taschen und andere Dinge haben sie im Visier. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen und das Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell