POL-WAF: Drensteinfurt. Fahrradfahrerin fuhr gegen Pkw

Am Freitag, 11.6.2021 fuhr eine Fahrradfahrerin gegen 7.55 Uhr auf der Mühlenstraße in Drensteinfurt gegen einen Pkw und verletzte sich leicht. Die 61-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf der Hammer Straße unterwegs und bog nach links auf die Mühlenstraße ab. Dabei stieß sie gegen das Auto einer 57-jährigen Drensteinfurterin. Diese befuhr die Sendenhorster Straße und bog mit ihrem Pkw nach rechts auf die Mühlenstraße ab. Rettungskräfte brachten die gestürzte 61-jährige Drensteinfurterin zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 900 Euro.

