POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Pedelecfahrer erlitt schwere Verletzung

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.6.2021, 13.35 Uhr verletzte sich ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Amselweg in Westkirchen schwer. Der 77-Jährige befuhr mit seinem Pedelec den Amselweg in Richtung Bergstraße. In einer Kurve überholte ein 46-Jähriger mit seinem Pkw samt Anhänger den Ostenfelder. Möglichweise hielt der Freckenhorster nicht den nötigen Sicherheitsabstand ein, so dass der Senior sich erschreckte und in Folge stürzte. Der Autofahrer bemerkte den Sturz nicht, fuhr weiter, hielt jedoch an, nachdem ihn ein entgegenkommender Fahrzeugführer darauf aufmerksam machte. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 77-Jährigen in ein Krankenhaus.

