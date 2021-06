Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Sendenhorst. Fahrer entzieht sich der Kontrolle, flüchtet und verunfallt

Warendorf (ots)

Einer Zivilstreife der Polizei fiel am Donnerstag, 10.06.2021, ein Fahrzeug in Ahlen auf, das mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit über die L547 in Richtung Warendorf fuhr. Der Chevrolet Camaro fuhr im weiteren Verlauf im Kreisverkehr Tönnishäuschen auf die L586 Richtung Sendenhorst, auch hier war die Geschwindigkeit weit überhöht.

Gegen 18.50 Uhr reagierte der Fahrer des Camaro auf die Anhaltesignale. An der Tankstelle in Sendenhorst am Osttor sollte der PKW kontrolliert werden. Nachdem ein Polizeibeamter an das stehende Fahrzeug trat, beschleunigte der Fahrer, touchierte die Hand des Polizeibeamten und flüchtete in zunächst unbekannte Richtung. Der Polizeibeamte blieb unverletzt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde die Polizei über einen verunfallten PKW in der Bauernschaft Wessenhorst informiert. Wie sich herausstellte, war der Fahrer des Camaro von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er entfernte sich leicht verletzt zur Fuß von der Unfallstelle, konnte durch die eingesetzten Kräfte der Fahndung in unmittelbarer Unfallnähe angetroffen werden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzungen des 30-jährigen Fahrers aus Warendorf.

Der 30-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der PKW sowie das Mobiltelefon wurden sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet.

