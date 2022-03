Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Seniorin handelt mutmaßlich mit Rauschgift und geht in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

Seit Oktober ermitteln Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei gegen eine 60-Jährige aus dem Alb-Donau-Kreis. Diese habe in einer Vielzahl von Fällen Marihuana, auch an Jugendliche und Kinder, verkauft. Damit habe sie sich mutmaßlich ihren Lebensunterhalt gesichert. Selbst als die Polizei die Frau im November kontrollierte und in ihrem Auto rund 12 Gramm Marihuana fand, soll die Seniorin unbeeindruckt weitergedealt haben. Dem setzte die Polizei am Dienstag ein Ende, indem sie die Frau festnahm. Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Wohnung fanden die Beamten unter anderem 80 Gramm Marihuana und Verpackungen. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte einen Haftbefehl gegen sie. Am Mittwoch führte die Polizei die Seniorin dem zuständigen Richter am Amtsgericht Ulm vor. Dieser erließ Haftbefehl gegen die Frau wegen Wiederholungsgefahr. Sie befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei dauern an.

+++++++ 2234228

Michael Bischofberger, Tel. 0731/189-1441

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell