Ulm (ots) - Wir erlauben uns, Sie auf eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen hinzuweisen: www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5161465. In der Nacht auf Mittwoch wurden die Verdächtigen nach einem Auto-Aufbruch in Rechberghausen festgenommen. Rückfragen zum Sachverhalt richten Sie bitte an das ...

mehr