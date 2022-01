Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Überprüfung einer Gaststätte - ein Abendessen mit kostenträchtigen Folgen:

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag kam es in den Abendstunden zu einer polizeilichen Überprüfung von Gaststätten/Lokalen in der Innenstadt Wilhelmshavens. Bei der Überprüfung eines Lokals hinsichtlich der Einhaltung von Corona-Regeln wurde bei einem Gast festgestellt, dass die Identität (ein vorgezeigter Ausweis), ein Schnelltest und ein Impfnachweis einer anderen Person verwendet wurden.

Nachdem der Schwindel aufflog, kam es zu einer Wegweisung aus dem Lokal. Ferner steht nun ein Strafverfahren gegen den Gast und sowie dem "Helfer" im Raum, hinzukommen Verstöße gegen die Corona-Verordnung. Zudem kam es zur Sicherstellung von Beweismitteln.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass solche Kontrollen derzeit zum täglichen Alltag gehören.

