Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand zweier Altkleidercontainer im Lebensborner Weg in Schortens

Schortens (ots)

Am 07.01.2022, gegen 03:07 Uhr, stellte eine aufmerksame Anwohnerin fest, dass zwei freistehende Altkleidercontainer im Bereich einer Schule am Lebensborner Weg in Schortens in Brand stehen.

Bei Eintreffen von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Schortens und der Polizei aus Jever, standen die Container bereits in Vollbrand. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder im Zusammenhang mit den Bränden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 04461 9211-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell