Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus des Altstadt-Quartiers in Jever

Jever (ots)

Am 06.01.2022, im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr, parkte ein Geschädigter seinen Pkw einen VW Multivan mit FRI-Kennung, im Parkhaus beim Altstadt-Quartier in der Lindenbaumstraße in Jever. In diesem Zeitraum wurde der Pkw vermutlich durch ein aus- oder einparkendes Fahrzeug beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall geben können, werden gebeten sich unter 04461 9211-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

