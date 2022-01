Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall in Vorgarten

Jever (ots)

Am 06.01.2022 befuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem Pkw gegen 18:55 Uhr die Straße Hohewarf aus Richtung Cleverns kommend in Richtung Schützenhofstraße. An der Einmündung Hohewarf /Schützenhofstraße fuhr sie jedoch geradeaus über eine Verkehrsinsel in den Vorgarten eines angrenzenden Privatgrundstücks. Dabei überfuhr der Pkw einen dort befindlichen Zaun und kam in einer Hecke unmittelbar vor dem dortigen Wohnhaus zum Stillstand. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten aus Jever fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,79 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell