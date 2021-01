Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Unverzollt weiterverliehen; Zoll stellt CH-Kleintransporter sicher

Zollbeamte haben gestern bei Kontrollen auf der Autobahn 8 in Höhe Ulm-Dornstadt einen Schweizer Kleintransporter sichergestellt. Grund: Das Fahrzeug kam unverzollt nach Deutschland und wurde hier weiterverliehen, was zur Entstehung der Einfuhrabgaben führt.

Gegen den Fahrer, einen 55-jährigen Deutschen, leiteten die Zöllner ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Weil der Mann den fälligen Zoll und die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von rund 1900 Euro nicht zahlen konnte, behielten die Beamten den Kleintransporter als Sicherheit ein.

Begleicht der Mann die Steuerschulden, bekommt er das Fahrzeug zurück; andernfalls wird dieses verwertet. Die Zollbeamten brachten ihn noch zum Ulmer Hauptbahnhof, wo er seine Reise mit dem Zug fortsetzte. Der Fall wurde an die Strafsachenstelle des Hauptzollamt Ulms abgegeben.

In einem Nicht-EU-Staat zugelassene Fahrzeuge dürfen in der EU grundsätzlich nur vom Halter selbst genutzt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

