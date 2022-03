Polizeipräsidium Ulm

In den letzten Tagen stahlen Unbekannte zwei motorisierte Roller in Eislingen.

Am Donnerstag, in der Zeit von 22.15 Uhr bis 23.15 Uhr, stahlen Unbekannte die Yamaha aus dem Hofraum in der Teckstraße. Die Täter flohen unerkannt.

Bereits zwischen Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstag, 5.30 Uhr brachen Unbekannte das Lenkradschloss eines Keeway Kleinkraftrades auf. Danach entwendeten sie den Roller aus der Keplerstraße.

Die Polizei Eislingen (07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät: Nur den Schlüssel abzuziehen und den Lenker einzurasten schützt am wenigsten vor Diebstahl. Dafür eignen sich am ehesten stabile Bügelschlösser und Panzerkabel. Ein passendes Schloss kann schon mal zehn Prozent des Fahrzeugpreises kosten. Je teurer und leichter ein Fahrzeug ist, umso schwerer und teurer sollte auch ein adäquates Schloss sein. Entscheiden Sie sich bei Ketten, Bügeln und Schlössern in jedem Fall für "geprüfte Qualität" und für hochwertiges Material wie durchgehärteten Spezialstahl und massive Schließsysteme. Haben Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit immer im Blick. Schließen Sie den Rahmen und beide Räder möglichst an fest verankerte Gegenstände an.

