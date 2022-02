Polizei Bonn

POL-BN: Restauranteinbruch in Bonner City - Unbekannte entwendeten Handy und Alkoholflaschen - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 31.01.2022, gegen 22:30 Uhr, und dem 01.02.22, gegen 10:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Restaurant auf der Brüdergasse in der Bonner City ein.

Nach der Spurenlage gelangten die Täter durch das gewaltsame Aufhebeln einer Außentüre zunächst in den Flurbereich des Wohn- und Geschäftshauses. Von hier aus öffneten sie mit Gewalt eine weitere Türe und verschafften sich so Zugang in die Räume des Restaurants.

Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten der/die Einbrecher neben einem Handy auch mehrere Flaschen Alkohol und verließ(en) den Tatort mit der Beute unerkannt. Das Restaurant war bereits in den Abend-/Nachstunden zum 04.01.2022 von einem Einbruch betroffen. Unbekannte hatten hier eine Geldkassette entwendet.

Das zuständige KK 13 übernimmt die Ermittlungen zu dem Geschehen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell