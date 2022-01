Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter hob mehrfach mit gestohlener Karte Geld ab - Wer kann Hinweise geben?

Bonn (ots)

Am 10.08.2021 wurde einer Geschädigten in einer Außengastronomie in Königswinter die Geldbörse entwendet. Darin befanden sich u.a. zwei Debitkarten. Ein bislang unbekannter Mann ist nun verdächtig, mit diesen Karten noch am gleichen Tag in Königswinter mehrere Bargeldauszahlungen im Gesamtwert von 3.000 Euro vorgenommen zu haben. Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifzierung des Mannes geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Bild des Tatverdächtigen veröffentlicht. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/73239 abrufbar. Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 15-0 oder per E-Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

