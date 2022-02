Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Unbekannter bei Einbruchsversuch überrascht

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte in der Nacht zu Dienstag (01.02.2022) gegen 02:20 Uhr in ein Reihenhaus in der Richard-Wagner-Straße einzubrechen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangte der mutmaßlichen Einbrecher von der Straße aus durch einen Durchgang in einen Innenhof und schob dort eine Jalousie hoch, um mit einer Taschenlampe in das Hausinnere zu blicken. Dabei wurde er von einem in diesem Raum aufhältigen Bewohner überrascht und flüchtete sofort in unbekannter Richtung vom Tatort.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zu seinem Antreffen. Der Mann kann bislang nicht näher beschrieben werden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell