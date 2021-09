Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Ehrungen, Ernennungen und Beförderungen bei der Freiwilligen Feuerwehr Lügde

Die Leitung der Feuerwehr begrüßte am Samstag den 04.09.2021 die zu befördernden und zu ehrenden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lügde sowie den Lügder Bürgermeister Torben Blome, Kreisbrandmeister Wolfgang Kornegger und die Einheitsführer der Lügder Feuerwehr im Dorfgemeinschaftshaus in Rischenau zu einer Beförderungsveranstaltung. Aufgrund der Corona Pandemie konnte auch die Freiwillige Feuerwehr die geplanten Jahreshauptversammlungen bis jetzt nicht stattfinden lassen. Die Beförderungen sind aber wichtig und organisatorisch für den Feuerwehrdienst erforderlich. Sie sind Ausdruck von Wertschätzung und Anerkennung für die Arbeit der Mitglieder der Feuerwehr. Diese haben sich die Kameradinnen und Kameraden aufgrund der Dienstzeit oder bestandener Lehrgänge entsprechend erarbeitet. Bürgermeister Torben Blome dankte den Mitgliedern der Feuerwehr in seinem Grußworten für die vielfältig geleistete Arbeit zum Schutz der Bevölkerung und die professionell abgearbeiteten Einsätze, auch im Hinblick auf den Corona bedingten Ausfall der Ausbildung und des Übungsbetriebes in den letzten Monaten. Folgende Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr wurden geehrt, befördert oder ernannt:

Beförderungen zur Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann: Maurice Luca Köchling, Emily Müller, Joel Wegner, Maximilan Olschewski, Maximilian Süß, Jannik Loke, Kristian Kiel, Niklas Neims

Beförderungen zur Oberfeuerwehrfrau / Oberfeuerwehrmann: Luca Haase, Fabian Pollmann, Benjamin Süß, Filiz Süß, Timo Schaper, Mirco Schmidt, Shari Wintjes, Clemens Gröne

Beförderungen zur Unterbrandmeisterin / Unterbrandmeister:

Dennis Moschniski, Justin Riedel, Lea Wintjes, Joschua Kuffner, Niels Weber

Beförderung zum Brandmeister:

Bastian Pyka, Benjamin Vehmeier, Lars Kröger, Marc Steinbrenner, Lion Müller

Beförderungen zur Oberbrandmeisterin / zum Oberbrandmeister

Christine Ratmeyer, Christian Schlieker, Philipp Kleine, Christian Hütte, Pascal Kühnapfel

Beförderung zum Hauptbrandmeister:

Ingo Eggert

Beförderung zum Brandoberinspektor

Marco Tallig

Beförderungen zum Stadtbrandinspektor:

Maik Paskarbeit, Marco Gröne

Ehrung 25 Jahre Mitgliedschaft

Sascha Bracht, Florian Bracht, Eckhard Reitemeyer, Torsten Gräbner, Björn Gerke, Thorsten Märk, Frank Erdmeier, Martin Hasse, Michael Schoppmeier

Ehrung 35 Jahre Mitgliedschaft

Gerd Schaper, Uwe Jagalla, Michael Kröger, Klaus Olzewski, Michael Frischemeier, Ulrich Tintel, Gerd Wintjes, Karl Heinz Köster, Karl Heinz Zurmühlen, Andreas Baumeister

Ehrung 40 Jahre Mitgliedschaft

Jörg Jakob, Bernd König, Joachim Jaron, Manfred Steinbrenner, Karl Zünkler

Ehrung 50 Jahre Mitgliedschaft

Wilhelm Heer, Herbert Boger, Erhard Lindhorst, Fritz Wiermann, Gerhard Lohöfer, Michael Zünkler

Ehrung 70 Jahre Mitgliedschaft

Wilfried Trompeter

Ehrung 80 Jahre Mitgliedschaft

August Moseke

Ernennung zum Einheitsführer bzw. Stellvertretenden Einheitsführer

Daniel Neims, Benjamin Bossemeyer, Pascal Kühnapfel, René Mark Schröder

