FW Lügde: Starkregenschauer sorgt für vollgelaufene Keller

Lügde (ots)

Sonntag, 22.08.2021, 22:21 Uhr, Lügde und Falkenhagen. Bedingt durch ein Starkregenschauer wurde die Feuerwehr Lügde gefordert. Um 22:21 Uhr wurde die Einheit Lügde zu einem Wasserschaden in die Straße "An der Gärtnerei" alarmiert. Aufgrund von Starkregen ist der Schledenbach über das Ufer getreten und drohte in eine Fußgängerunterführung zu fließen. In kürzester Zeit kamen weitere Einsatzstellen im Stadtgebiet durch den anhaltenden Starkregen hinzu. An der Höxter Straße sowie im Ortsteil Falkenhagen liefen einige Keller voll, die Einsatzkräfte der Feuerwehr pumpten die Keller mit Tauchpumpen leer. Nach gut eineinhalb Stunden waren die Einsatzstellen im Stadtgebiet abgearbeitet und die Einsatzkräfte konnten in die Standorte einrücken. Im Einsatz waren die Einheit Lügde sowie die Einheit Falkenhagen.

