Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Gemeldeter PKW Brand nach Verkehrsunfall

Lügde (ots)

Mittwoch, 04.08.2021, 07:46 Uhr, Höxterstraße. Die Einheit Lügde wurde am Mittwoch, den 04.08.2021 um 07:46 Uhr zu einem gemeldeten PKW-Brand nach einem Verkehrsunfall auf die Höxterstraße in Richtung Elbrinxen alarmiert. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass der PKW nicht brannte, aber seine Betriebsstoffe verlor. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab, klemmten die Batterie des Fahrzeuges ab, stellten den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher und nahmen die auslaufenden Betriebsstoffe auf. Nach der Bergung des PKWs wurde die Fahrbahn gereinigt. Eine Person wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Krankenhaus eingeliefert. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst des Kreises Lippe war auch die Polizei an der Einsatzstelle tätig.

Die Fotos dürfen unter Angabe "Feuerwehr Lügde" verwendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell