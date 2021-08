Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Ölspur und ein Baum beschäftigen Feuerwehr

Lügde und Sabbenhausen

Freitag, 13.08.2021, 20:36 Uhr, Finkenkamp. Die Einheit Sabbenhausen wurde durch die Leitstelle des Kreis Lippe zu einer Ölspur in die Straße "Finkenkamp" alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass ein landwirtschaftliches Fahrzeug in mehreren Straßenzügen Betriebsstoffe verloren hat. Da sich die Ölspur ca. 2 Kilometer vom Finkenkamp über die Wörmkestraße und Lange Straße erstreckte, wurde die Einsatzstelle in mehrerer Einsatzbereiche aufgeteilt. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzbereiche gegen den fließenden Verkehr und streuten die Ölspur mit speziellem Bindemittel ab. Im Anschluss wurde das Bindemittel wieder aufgenommen und fachgerecht entsorgt. Auf Anweisung der Polizei wurden Hinweisschilder aufgestellt. Nach gut zweieinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Noch während des laufenden Einsatzes wurde die Einheit Lügde mit dem Einsatzstichwort "Baum auf Fahrbahn" um 21:45 Uhr in die Straße "Unter den Klippen" alarmiert. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass aus einem Baum mehrere größere Äste abgebrochen sind. Da noch weitere abgebrochene Äste in der Krone des Baumes hingen und hievon ein hohes Gefahrenpotenzial ausging, wurden diese durch die Einsatzkräfte über die Drehleiter herunter geholt. Nachdem von dem Baum keine weitere Gefahr mehr ausging, wurde mit Hilfe eines Baggers, die Fahrbahn von Ästen befreit und im Anschluss durch die Einsatzkräfte gereinigt. Nach gut zweieinhalb Stunden war auch dieser Einsatz für die Feuerwehr beendet.

