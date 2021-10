Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Lampen zerstört ++ Versuchter Einbruch in Wohnhaus ++ E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss ++ Unfallflucht in Posthausen ++ Unfall mit mehreren Verletzten ++ Vorfahrt missachtet ++

Landkreis Verden (ots)

Lampen zerstört

Dörverden. Im Laufe des letzten Wochenendes zerstörten Unbekannte mehrere Lampen am Eingang zur Sporthalle der Aller-Weser-Oberschule. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise zu den möglichen Zerstörern nimmt die Polizei Dörverden unter Tel. 04234/943960 entgegen.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Blender-Einste. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Hohen Weg einzudringen. Als dies misslang, ließen sie von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Oyten. Am frühen Montagabend kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen 19-Jährigen, der mit einem E-Scooter die Straße Am Triften befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war der E-Scooter nicht versichert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwarten jetzt mehrere Ermittlungsverfahren sowie ein Fahrverbot.

Unfallflucht in Posthausen

Ottersberg. Am Montag kam es zwischen 11 und 16 Uhr auf dem Parkplatz von Dodenhof zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Pkw-Fahrer kollidierte beim Einparken mit dem grauen Ford einer Scheeßelerin. Anschließend entfernte sich der Pkw-Fahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ottersberg unter der Telefonnummer 04205/315810 zu melden.

Unfall mit mehreren Verletzten

Oyten. Am Montagnachmittag kam es auf der Straße Brillkamp zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten. Eine 23-Jährige aus Horstedt wollte mit ihrem Pkw nach links in den Kornblumenweg abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Eine nachfolgende 73-jährige aus Bremen erkannte dieses zu spät und fuhr auf. Am Pkw eines hinter der Bremerin fahrenden 56-jähriger aus Essen entstanden beim Ausweichen ebenfalls Schäden. Die Insassen der beiden ersten Pkw wurden leicht verletzt. Diese Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Vorfahrt missachtet

Verden. Nach einem Vorfahrtsverstoß auf der Bremer Straße (B215) kam es am Montag gegen 10:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine 23-jährige VW-Fahrerin bog von der Werrastraße kommend auf die B215 in Richtung Hamburger Straße ein. Dabei missachtete die junge Frau die Vorfahrt einer von links herannahenden 36-jährigen Mercedes-Fahrerin, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Während die VW-Fahrerin und ihr 28-jähriger Beifahrer unversehrt blieben, wurde die schwangere 36-jährige Frau verletzt, woraufhin sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die 23-jährige Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

