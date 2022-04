Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 11. April 2022, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Oldenburger Straße, die blaue JOOP Geldbörse samt Inhalt einer 57-Jährigen aus Vechta, als diese sich für Einkäufe in dem dortigen Lebensmittel-Discounter aufhielt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl von drei Mountainbikes

In der Zeit zwischen Montag, 04. April 2022, 22.00 Uhr, und Dienstag, 05. April 2022, 14.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter am Bremer Tor insgesamt drei Mountainbikes eines 26-Jährigen bzw. 27-Jährigen aus Vechta aus einem von einem Metallzaun begrenzten Fahrradstellplatz. Bei den entwendeten Mountainbikes handelt es sich um Fahrräder der Marke BULLS. Die Fahrräder des 27-Jährigen sind weiß bzw. grau und verfügen jeweils über 24 Gänge. Das Fahrrad des 26-Jährigen ist blau und verfügt ebenfalls über 24 Gänge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 29-Jährigen

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Sonntag, 27. März 2022, um 03.45 Uhr, in Vechta, Große Straße, in Höhe der Shisha-Bar "c'est la vie" zu einer gefährlichen Körperverletzung: Ein 29-jähriger Mann aus Vechta war zu diesem Zeitpunkt zu Fuß mit seiner Freundin unterwegs, als er plötzlich aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus grundlos angegriffen und geschlagen wurde. Er erhielt Schläge in das Gesicht, woraufhin er zu Boden ging. Durch die Wucht der Schläge erlitt der 29-Jährige mehrere Gesichtsfrakturen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Vechta unter 04441-943-0.

Visbek - Diebstahl eines GPS-Empfängers

Von Donnerstag, 07. April 2022, 21.30 Uhr, bis Sonntag, 10. April 2022, 19.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Visbek, Bonrechtern, in die Maschinenhalle eines 37-Jährigen aus Visbek und entwendeten von einem dort abgestellten JOHN DEERE Ackerschlepper einen gelb-grünen GPS Empfänger Starfire 6000. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek, 04445-95047-0 entgegen.

Visbek - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 11. April 2022, 11.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Visbek, Rechterfelder Straße, die Geldbörse samt Inhalt einer 82-Jährigen aus Visbek, als diese sich für Einkäufe in dem dortigen Lebensmittel-Discounter aufhielt. Ihre Geldbörse hatte die 82-jährige in einem mitgeführten Einkaufswagen abgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek, 04445-95047-0 entgegen.

Damme - Diebstahl eines Schlüsselbundes

Zwischen Sonntag, 10. April 2022, 22.00 Uhr, und Montag, 11. April 2022, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Mehrparteienhaus Am Bexaddetal den Schlüsselbund einer 46-jährigen Mieterin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme, 05491-99936-0 entgegen.

Damme - Diebstahl eines E-Rollers

In der Zeit zwischen Samstag, 09. April 2022, 17.00 Uhr, und Sonntag, 10. April 2022, 15.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Gartenstraße aus dem Hausflur eines dortigen Mehrparteienhauses den SEGWAY-E-Roller Ninebot E25D eines 53-Jährigen aus Damme. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme, 05491-99936-0 entgegen.

Damme - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 11. April 2022, wurde um 15.25. Uhr in der Schützenstraße ein 39-jähriger Fahrer eines Elektro-Skateboards aus Damme festgestellt, welcher für sein Skateboard keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Sonntag, 10. April 2022, 21.00 Uhr, und Montag, 11. April 2022, 07.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter im Flurweg das weiße KALKHOFF Pedelec Integrale 10 einer 56-Jährigen aus Holdorf. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt in einer Gartenlaube abgestellt. Das Pedelec hat eine Rahmengröße von 50 Zentimetern und verfügt über eine 10-Gang-Kettenschaltung. Die Reifengröße beträgt 28 Zoll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 11. April 2022, wurde um 17.40 Uhr im Westring ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Holdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bakum - Diebstahl aus Abstellraum

Von Montag, 01. November2022, 00.00 Uhr, bis Mittwoch, 06. April 2022, 17.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Bakum, Mühlenweg, in den Gemeinschafts-Abstellraum eines Mehrparteienhauses und entwendeten ein silbernes Damenfahrrad des Herstellers KALKHOFF und 4 PKW-Kompletträder (Sommerreifen und Felge). Das Fahrrad hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 3-Gang-Nabenschaltung. Schutzbleche, Sattel und Griffe sind schwarz. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 750,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit zwischen Freitag, 08. April 2022, 16.30 Uhr, und Montag, 11. April 2022, 07.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter Am Grevingsberg in die Lagerhalle eines dortigen Fugbetriebes ein und entwendeten diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Brand einer Hecke

Am Montag, 11. April 2022, gegen 11.45 Uhr wurde im Vulhopsfeld bei Gartenarbeiten mit einem Gasbrenner durch einen 67-Jährigen Anwohner versehentlich die Hecke des Nachbargrundstücks über eine Länge von 3 Metern in Brand gesetzt. Die Pflanzen verbrannten bis auf den Stamm. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne, welche mit einem Fahrzeug und neun Kameraden vor Ort erschien, gelöscht werden. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Verletzt wurde niemand.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Montag, 11. April 2022, zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr, begaben sich mehrere Jugendliche auf das Dach der Aula des Gymnasiums und beschädigten eine Plexiglasscheibe. Nachdem die Jugendlichen von einem 63-jährigen Zeugen aus Lohne angesprochen wurden, entfernten diese sich in unbekannte Richtung. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Visbek - Einbruchsversuch in Garage

Von Sonntag, 10. April 2022, 23.00 Uhr, bis Montag, 11. April 2022, 17.15 Uhr, wollten unbekannte Täter in Visbek, Haverkamp, in die Garage eines Wohnhauses einbrechen. Es blieb beim Versuch. Die Garage wurde nicht betreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek, 04445-95047-0 entgegen.

Dinklage OT Schwege - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Sonntag, 10. April 2022, 15.00 Uhr und Montag, 11. April 2022, 12.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in Schwege gewaltsam in das Wohnhaus eines 60-Jährigen ein und entwendeten ein graues GAZELLE Pedelec Ultimate C8 eines 57-Jährigen aus Dinklage, welches zum Tatzeitpunkt in einem Raum direkt hinter der Hauseingangstür abgestellt war. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 47/6 und verfügt über eine 8-Gang-NEXAS-Nabenschaltung. Schutzbleche, Sattel, Griffe und Felgen sind mattschwarz. Am Fahrrad war zudem eine HABERLAND Doppeltasche angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Vechta - Brand eines Trockners

Am Montag, 14. April 2022, 13.15 Uhr, geriet in Vechta, Rieden, ein in der Küche eines Wohnhauses stehender Trockner in Brand. Der Brand wird durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta/Langförden, unter Einsatz von sechs Fahrzeugen und 25 Kameraden, gelöscht. Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden kam es nicht.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am Montag, 11. April 2022, kam es um 20.00 Uhr auf der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 13-Jährige aus Steinfeld befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße Heidekamp und beabsichtigte, über die Dorfstraße zu fahren. Ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Damme befuhr zu dieser Zeit die Dorfstraße in Fahrtrichtung Lohner Straße. Beim Überqueren der Fahrbahn übersah das Mädchen den vorfahrtsberechtigten PKW des 34-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierdurch wurde die 13-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 4100 Euro.

