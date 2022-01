Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Autodiebe schlagen in Eibelshausen und Hermannstein zu + Unfallflucht in Fleisbach + Ford zerkratzt + Radkappen in Wetzlar geklaut +

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Eibelshausen: Subarus von Autohändler gestohlen -

Nachdem unbekannte Diebe am zurückliegenden Wochenende zwei Subarus von dem Gelände eines Autohändlers im Industriegebiet Eibelshausen stahlen, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe.

Im Zeitraum vom 23.01.2022 (Sonntag), gegen 14.30 Uhr bis zum 24.01.2022 (Montag), gegen 05.40 Uhr suchten die Diebe das Firmengelände in der Eiershäuser Straße auf. Dort überwanden sie auf bisher unbekannte Art und Weise die Diebstahlsicherungen eines grauen Forester sowie eines blauen "XV", montierten von Kundenfahrzeugen die Kennzeichen "DIL-SR 47" und "DIL-NH 100" ab und brachten diese an die Subarus an. Anschließend fuhren sie mit den rund 50.000 Euro teuren Fahrzeugen davon.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag im Industriegebiet beobachtet? - Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge oder der Kennzeichen machen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Sinn-Fleisbach: Nach Parkplatzrempler geflohen -

In der Edinger Straße beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen geparkten Ford. Der Besitzer stellte seinen silberfarbenen Focus am 22.01.2022, gegen 16.00 Uhr auf einem Parkplatz vor der Hausnummer 28a ab. Als er am nächsten Tag (23.01.2022), gegen 12.00 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er einen frischen Unfallschaden am hinteren Radkasten der Fahrerseite. Vermutlich war der Unbekannte beim Rückwärtsfahrern gegen den Ford gestoßen und hatte einen Schaden von rund 500 Euro zurückgelassen. An dem Radkasten entdeckten die den Unfall aufnehmenden Polizisten rote Farbe des Unfallwagens. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachteten oder die sonst Angaben zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar: Lack zerkratzt -

Im Zeitraum vom 21.01.2022 (Freitag), gegen 17.15 Uhr bis zum 24.01.2022 (Montag), gegen 13.00 Uhr vergriffen sich Unbekannte an einem schwarzen Ford. Der Fiesta parkte in der Helenenstraße, in Höhe der Hausnummer 1. Die Täter trieben Kratzer in den Lack beider Türen der Beifahrerseite. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Zierblenden abmontiert -

Im Alemannenweg griffen sich Diebe alle vier Radkappen eines BMW. Der schwarze 1-er stand zwischen Freitagabend (21.01.2022), gegen 22.00 Uhr bis Samstagmorgen (22.01.2022), gegen 09.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 9. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Polizeistation Wetzlar in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Hermannstein: Diebe stehlen Auto und Kennzeichen -

Am zurückliegenden Wochenende schlugen Autodiebe an einem Autohaus in der Willy-Bechstein-Straße zu. Die Täter überwanden die Diebstahlsicherung eines auf dem Gelände abgestellten blauen Subaru "Outback" und ließen den Wagen mitgehen. Zuvor montierten sie die Kennzeichen "LDK-AY 15" von einem ebenfalls dort geparkten Fiat 500X ab und brachten diese an dem Subaru an, um auf der weiteren Flucht eine Zulassung vorzutäuschen. Der gestohlene "Outback" hat einen Wert von rund 30.000 Euro.

Die Wetzlarer Kriminalpolizei sucht Zeugen:

- Wer hat die Diebe zwischen Samstagnachmittag (22.01.2022) und Montagmorgen (24.01.2022) in der Willy-Bechstein-Straße beobachtet? - Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann Angaben zum Verbleib des blauen Subaru "Outback" oder der Nummernschilder "LDK-AY 15" machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell