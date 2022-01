POL-LDK: + Gegen Mauer gerutscht + Autos zerkratzt + Kennzeichendiebe unterwegs + nächtliche Schnellfahrer erwischt + Einbrüche in Wetzlar + Container abgefackelt + Drogenschnelltest positiv +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Haiger: Zu flott auf Schnee unterwegs -

Mit leichten Verletzungen überstand ein Hyundaifahrer am späten Donnerstagabend (20.01.2022) einen Aufprall gegen eine Hauswand. Der 19-Jährige fuhr gegen 23.30 Uhr auf der zu dieser Zeit schneeglatten Löhrstraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen i20 und krachte gegen die Hauswand. Der Haigerer blieb unverletzt. Sein ebenfalls in Haiger lebender Mitfahrer klagte an der Unfallstelle über Schmerzen an der rechten Hand. Sein Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Blechschäden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro - die Schäden an der Hauswand und einem Fallrohr können momentan noch nicht beziffert werden.

Herborn: "500" zerkratzt -

In der Walther-Rathenau-Straße vergriff sich ein Unbekannter an dem Lack eines Fiats. Der schwarze "500" parkte am Mittwoch vergangener Woche (19.01.2022), zwischen 17.00 Uhr und 17.15 Uhr in Höhe der Hausnummer 22. Mit einem spitzen Gegenstand trieb der Täter Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Eine neue Lackierung wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Nummernschild verschwunden -

In der Nacht von Donnerstag (20.01.2022) auf Freitag (21.01.2022) schlugen in der Hauptstraße Kennzeichendiebe zu. Zwischen 18.00 Uhr und 08.30 Uhr griffen sich die Täter das hintere Kennzeichen eines dort geparkten grauen Mini Coopers. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Nummernschildes "EI-XS 17" nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Hermannstein: Auch nachts gelten Tempolimits -

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeistation Wetzlar nahmen in der Nacht von Sonntag (23.01.2022) auf Montag (24.01.2022) Temposünder auf der Hermannsteiner Straße ins Visier. Zwischen 22.40 und 00.40 Uhr bauten die Ordnungshüter ihre Messtechnik in Höhe eines Möbelhauses auf. In dieser Zeit "blitzten" sie 18 Schnellfahrer. Acht Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h moderat - auf sie kommen Verwarnungsgelder zwischen 30 und 70 Euro. Ein Punkt in Flensburg sowie Bußgelder zwischen 115 und 180 km/h kommen auf neun Schnellfahrer zu - sie wurden mit bis zu 30 km/h zu schnell gemessen. Die traurige Spitzengeschwindigkeit des Abends erreichte ein 32-jähriger Wetzlarer. Er hatte seinen 320 PS Golf auf 91 km/h beschleunigt. Für den Wetzlarer werden ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro fällig.

Wetzlar: Lack zerkratzt -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter in der Langgasse an einer schwarzen E-Klassen zurückließ. Der Täter zerkratzte auf der Fahrerseite den Kotflügel sowie beide Türen des in Höhe der Hausnummer 51 geparkten Daimlers. Zeugen, die die Täter Sonntagnachmittag (23.01.2022), zwischen 13.15 Uhr und 14.30 Uhr beobachteten werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Über den Balkon eingestiegen -

Mit Geld, Schmuck, einem Laptop und einem Tablet machten sich Einbrecher in der Uhlandstraße aus dem Staub. Die Diebe kletterten zwischen Freitagabend (21.01.2022), gegen 17.00 Uhr und Sonntagmorgen (23.01.2022), gegen 10.30 Uhr auf den Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, hebelten die Balkontür auf und stiegen ein. In der Wohnung durchwühlten die Diebe Schränke und Kommoden. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf ca. 500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Terrassentür hält Einbrechern stand -

Im Zeitraum von Freitag (21.01.2022), gegen 13.00 Uhr bis Samstagfrüh (22.01.2022), gegen 00.50 Uhr machten sich Einbrecher an einer Terrassentür in der Straße "Schwalbengraben" zu schaffen. Trotz mehrerer Versuche schafften sie es nicht die Tür gewaltsam zu öffnen. Ebenso scheiterten die Unbekannte mit dem Versuch ein Fenster aufzubrechen. Die Reparatur der Schäden wird etwa 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Citroen zerkratzt -

In der Bredowstraße beschädigten Unbekannte einen Citroen "Aircross". Der graue Franzose parkte in der Nacht von Mittwoch (19.01.2022) auf Donnerstag (20.01.2022) in Höhe der Hausnummer 11. In dieser Zeit zerkratzten die Täter den vorderen Kotflügel der Fahrerseite. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Nauborn: Kleidercontainer auf Lehrerparkplatz abgefackelt -

Nachdem Unbekannte in der Tiergartenstraße einen Alt-Kleidercontainer in Brand steckten, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter zwischen dem 15.01.2022 und dem 17.01.2022 auf dem Lehrerparkplatz der Wetzbachtalschule die Kleidungsstücke im Container anzündeten. Der Container brannte komplett aus - Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Nauborn: Einbruch in Sportheim scheitert -

Unbekannte Gäste suchten am Ende der vergangenen Woche das Sportheim der Nauborner Kicker auf. Die Täter hebelten an der Eingangstür, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Zurück blieb ein Schaden von knapp 100 Euro. Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom 20.01.2022 (Donnerstag), gegen 08.30 Uhr bis zum 21.01.2022 (Freitag) gegen 08.30 Uhr beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang am Sportheim des BC 1921 Nauborn Personen auffielen, werden gebeten unter Tel.: (06441) 9180 die Wetzlarer Polizei zu informieren.

Hüttenberg-Weidenhausen: Mountainbike aus Hof geklaut -

Aus dem Hof eines Einfamilienhauses in der Rheinfelser Straße ließ ein Dieb ein Mountainbike mitgehen. Die Polizei geht momentan davon aus, dass der Täter den Hof am Samstag (22.01.2022), zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr betrat. Nach einer Reinigung hing das Bike zum Trocknen an einem Holzgestell. Der Unbekannte hievte das silber-, blau- und orangefarbene Fahrrad des Herstellers "Cube" von dem Gestell herunter und machte sich auf und davon. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des rund 3.600 Euro teuren Bikes nehmen die Ermittler der Polizei Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms: Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs -

Die Drogenfahrt eines 32-jährigen Golffahrers endete gestern Morgen (23.01.2022) mit einer Blutentnahme. Gegen 11.45 Uhr fiel der Solmser einer Streife der Wetzlarer Polizei in der Bahnhofstraße auf. Die Ordnungshüter stoppten den Golf und mussten feststellen, dass der Solmser offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinter dem Steuer gesessen hatte. Ein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von THC und Amphetamin nach. Ein Arzt nahm ihm auf der Wetzlarer Wache eine Blutentnahme ab. Zudem ergaben Ermittlungen, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Wegen seiner Drogenfahrt und des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis kommen auf den Solmser nun Strafverfahren zu.

Solms-Niederbiel: Hinteres Kennzeichen verschwunden -

Am Freitagnachmittag (21.01.2022) schlugen Kennzeichendiebe im Eibenweg zu. Zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr ließen sie das hinteren Nummernschild "CLP-MA 809" eines grauen Audi A8 mitgehen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

