POL-LDK: Sinn: Abschlussmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall auf der A45

Dillenburg (ots)

Sinn:

Der Gutachter hat seine Arbeit an der Unfallstelle beendet, die Vollsperrung wurde um 09:05 Uhr aufgehoben.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein 73-Jähriger in suizidaler Absicht gegen 06:00 Uhr in Höhe des Parkplatzes "Am Ebersbach" unmittelbar vor einem Lkw auf die Fahrbahn der A45 trat und dort von einem Sattelzug erfasst wurde.

Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Der aus Arnsberg stammende 59-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Neben Polizisten der Autobahnstation Mittelhessen waren Rettungskräfte und die Autobahnmeisterei im Einsatz.

