Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Duo beschädigt Hochsitz bei Haiger

Polizei bittet um Mithilfe

Dillenburg (ots)

Haiger: Am Sonntagnachmittag (23.01.2022) überraschte ein Spaziergänger zwei Jugendliche auf einem Hochsitz. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die beiden Jungen die Tür sowie eine Scheibe des Ansitzes beschädigten.

Gegen 15.40 Uhr ging der Zeuge in einem Waldstück in der Nähe der Industriestraße - oberhalb des Baustoffhändlers an der B277 - spazieren. Die beiden Jugendlichen fühlten sich augenscheinlich ertappt, kletterten von dem Hochsitz und rannten davon. Der Jagdpächter schätzt den Schaden auf rund 200 Euro.

Beide Jugendliche sind 14 bis 16 Jahre alt. Einer trug eine schwarze Jacke mit weißem Kapuzenpullover, sein Komplize eine graue Jogginghose sowie eine schwarze Jacke mit Fellbesatz an der Mütze.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die beiden Jugendlichen am Sonntagnachmittag im Waldstück oberhalb des Baustoffhändlers noch beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität der beiden Jungen machen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell