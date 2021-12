Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Vandalen unterwegs - beträchtlicher Sachschaden

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 29.12.2021, waren Vandalen in Schliengen unterwegs und verursachten einen beträchtlichen Sachschaden. Von den Vorfällen betroffen waren der Bahnhofsbereich und eine Zahnarztpraxis. Rund um den Bahnhof und am Bahnhof wurden zahlreichen Scheiben eingeschlagen, auch an geparkten Fahrzeugen und ein Fahrkartenautomat demoliert. An einem der Fahrzeuge wurden zudem alle vier Reifen zerstochen. Auch an einer Zahnarztpraxis wurden zwei Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden liegt bei rund 25000 Euro. Der Polizeiposten Markgräflerland ermittelt (Kontakt 07626 97780-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell