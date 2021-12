Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Überraschungsbesuch der Enkelin

Freiburg (ots)

Zu einem Überraschungsbesuch zur Oma hat sich am Mittwochnachmittag, 29.12.2021, ein 7-jähriges Mädchen in Rheinfelden aufgemacht. Das Mädchen wurde gegen 14:00 Uhr von einem Ehepaar aufgegriffen, als es zwischen Minseln und Rheinfelden im strömenden Regen ohne Jacke und nur in Hausschuhen unterwegs war. Das Ehepaar fuhr kurzerhand mit dem Kind zur Oma. Weder die Oma noch die Eltern wussten über den spontanen Besuch Bescheid.

