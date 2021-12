Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Großeinsatz nach befürchtetem Gasaustritt in einer Firma

Freiburg (ots)

In den Morgenstunden des Donnerstags, 30.12.2021, kam es in Schopfheim zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wegen eines befürchteten Gasaustritts. Gegen 04:00 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einen Knall und ein lautes Zischen vom Geländes eines Betriebes in der Hohe-Flum-Straße. Vor Ort konnten von den Einsatzkräften keine Auffälligkeiten entdeckt werden. Messungen zeigten ebenfalls keine Besonderheiten. Ein nicht außergewöhnlicher Druckausgleich eines Stickstoffsilos auf dem Firmengelände erscheint als Ursache wahrscheinlich. Videoaufnahmen des Anrufers untermauerten allerdings eine nachvollziehbare spektakuläre Wirkung des Geschehens. Im Einsatz waren acht Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, ein Rettungswagen und drei Streifenwagenbesatzungen.

