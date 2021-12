Polizei Braunschweig

POL-BS: Taschendieb nach Fahndung im Krankenhaus angetroffen - Polizei stellt das Diebesgut sicher

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

15.12.2021, 17.20 Uhr

An Hand einer guten Beschreibung durch die Geschädigte, konnte die Polizei einen Taschendieb ausfindig machen und ihm das gestohlene Mobiltelefon abnehmen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Eine 44-Jährige war am Mittwochnachmittag gerade dabei, ihr Fahrrad auf dem Schlossplatz anzuschließen, als sie ihren Rucksack einen kurzen Moment abstellte. Als sie wenige Minuten später beim Einkaufen feststellte, dass sich ihr Handy nicht mehr in ihrem Rucksack befand, ging sie davon aus, dass es ihr soeben gestohlen worden war. Die Frau begab sich umgehend in die Polizeidienststelle in der Münzstraße, um Anzeige zu erstatten.

Hier gab sie an, sich an einen Mann zu erinnern, der sich auffällig und in ihrer unmittelbaren Nähe aufgehalten hatte, als sie ihr Fahrrad anschloss.

Auf Grund der Beschreibung gelang es den Polizeibeamten innerhalb kurzer Zeit zu ermitteln, wo sich die beschriebene Person aufhielt. In einem Krankenhaus trafen sie schließlich auf den Mann, den sie über den Grund ihres Erscheinens aufklärten.

In einer Tasche des Mannes fanden die Beamten zwei Mobiltelefone. Bei der Überprüfung der Individualnummern der Telefone stellte sich heraus, dass eines der Handys eindeutig der 44-jährigen Frau zuzuordnen war.

Die Polizeibeamten stellten das Mobiltelefon sicher.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Taschendiebstahl.

