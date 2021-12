Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizeiinspektion Gifhorn bekommt einen neuen Leiter - Polizeioberrat Oliver Meyer tritt die Nachfolge von Thomas Bodendiek an

Braunschweig (ots)

Polizeioberrat Oliver Meyer übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Gifhorn und folgt damit auf Polizeidirektor Thomas Bodendiek, der zum 1. Oktober 2021 nach Braunschweig gewechselt war.

Dem 46-jährigen Polizeioberrat, der mit seiner Familie im Bereich Lehrte lebt, ist die Polizeiinspektion Gifhorn bereits vertraut. Bereits zwischen 2013 und 2015 verantwortete er den dortigen Einsatzbereich. In gleicher Funktion wirkte Oliver Meyer anschließend in der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, bevor er im Februar 2018 mit der Leitung des Polizeikommissariates Mitte in Braunschweig betraut wurde. Nun führt ihn sein Weg zurück nach Gifhorn an die Spitze der dortigen Polizeiinspektion.

"Mit Oliver Meyer wird künftig eine weitere erfahrene Führungspersönlichkeit eine Polizeiinspektion in unserer Region leiten. Polizeioberrat Meyer zeichnet sein umfassendes und breit aufgestelltes Fachwissen, aber auch seine den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit großer Empathie zugewandte Personalführung aus. Das Wohl der Bürgerinnen und Bürger stand und steht bei seinen Leitentscheidungen als Dienststellenleiter stets besonders im Fokus. In Gifhorn wird er als starker Netzwerker ganz gewiss die Kooperation zu den Akteuren außerhalb der Polizei weiter festigen und ausbauen", so Polizeipräsident Michael Pientka zur Entscheidung über die Neubesetzung dieser Leitungsfunktion.

