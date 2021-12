Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Querum

25.11.2021, 11:53 Uhr

Ein Fahrradfahrer wurde durch eine bislang unbekannte Person geschlagen und stürzte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 11:53 Uhr befuhr am 25.11.2021 ein 68-jährige Braunschweiger den Pepperstieg mit seinem Fahrrad. In Höhe der Wabe Brücke wurde der Fahrradfahrer von einer bislang unbekannten männlichen Person in das Gesicht geschlagen. Aufgrund dessen stürzte er mit seinem Fahrrad in die Wabe und verletzte sich. Der Radfahrer musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen die Hinweise zur Tat und dem Täter geben können. Insbesondere wird ein Herr gesucht, welcher dem Fahrradfahrer kurz nach der Tat aus der Wabe geholfen hat. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 0531/476-3415 im Polizeikommissariat Nord zu melden.

