Polizei Braunschweig

POL-BS: Geparkter Pkw massiv beschädigt - Wer hat den Unfall beobachtet?

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am Queckenberg

13.12.2021, 08-09 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall in der Braunschweiger Weststadt.

Nachdem am Samstagabend ein blauer VW Golf im Kurvenbereich des Wohngebiets abgestellt wurde, musste der Fahrzeughalter am darauffolgenden Montagmittag feststellen, dass es zwischenzeitlich zu einem heftigen Unfall gekommen war.

Den Unfallspuren zu Folge dürfte ein anderes Fahrzeug aus Richtung Donaustraße kommend durch die Straße Am Queckenberg gefahren sein. In der Rechtskurve kam es zum heftigen Zusammenstoß mit dem aus dieser Sicht am linken Fahrbahnrand geparkten Golf. Der Golf wurde an der Front stark beschädigt und um mehrere Meter verschoben.

Nach ersten Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass sich der Unfall am Montagmorgen zwischen ca. acht und neun Uhr ereignet hat.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum unfallbeteiligten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531/476-3935 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell