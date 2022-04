Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Regenbogenflagge

Zwischen Montag, 11. April 2022, 20.00 Uhr, und Dienstag, 12. April 2022, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Fröbelweg eine Regenbogenflagge vom Grundstück der dortigen Kindertagesstätte. Weiterhin wurde auch der Zaun beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung und Diebstahl von Gartenzubehör

Zwischen Sonntag, 10. April 2022, 20.00 Uhr, und Montag, 11. April 2022, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Bührener Kirchweg im Vorgarten eines 71-Jährigen einen Springbrunnen. Weiterhin entwendeten sie einen Gartenstuhl sowie einen geflochtenen Blumentopf. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fettbrand im Kochtopf

Am Dienstag, 12. April 2022, gegen 17.05 Uhr, kam es in einer Wohnung im Prozessionsweg bei der Zubereitung des Abendessens zu einem Fettbrand in einem Topf. Die 28-jährige Bewohnerin versuchte, diesen mittels Wasser zu löschen, wodurch eine Stichflamme entstand. In der Küche kam es sodann zu einer Verpuffung, wodurch der unmittelbare Bereich rund um den Herd beschädigt wurde. Auch ein Insektenschutzvorhang des Küchenfensters geriet durch die Verpuffung in Flammen und verbrannte. Das Feuer konnte durch die 28-Jährige noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg, welche mit fünf Fahrzeugen und 30 Kräften vor Ort erschien, vollständig abgelöscht werden. Die 28-Jährige wurde mit leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallfluchten

Am Montag, 11. April 2022, kam es gegen 07.35 Uhr auf der Bundesstraße B213 zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 57-jährige PKW-Fahrerin aus Meppen befuhr auf der B213 den linken Fahrstreifen im Bereich der 2+1-Führung in Fahrtrichtung Anschlussstelle Cloppenburg-Nord. Zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg-Nord und Cloppenburg-Mitte geriet ein PKW auf ihren Fahrstreifen, sodass es zu einem Zusammenstoß beider PKW kam. Die Meppenerin wechselte daraufhin auf den rechten Fahrstreifen zurück. Die Unfallverursacherin überholte sie und entfernte vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es handelt sich bei ihr um eine 27-Jährige aus Cloppenburg. Der entstandene Sachschaden beträgt 2000 Euro.

Um 18.30 Uhr kam es dann auf der Bether Straße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht:

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Bundesstraße B213 aus Richtung Cloppenburg in Fahrtrichtung Ahlhorn. Zur selben Zeit wollte ein 34-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine aus Peheim mit seinem LKW-Anhänger-Gespann an der Abfahrt Bundesstraße B72 auf die B213 in dieselbe Richtung auffahren. In diesem Moment lenkte der Unfallverursacher sein Fahrzeug auf den Fahrstreifen des Peheimers, sodass dieser nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der LKW des 34-Jährigen prallte hierdurch in die Leitplanken. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 12. April 2022, kam es um 15.30 Uhr auf der Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 82-jährige Frau aus Bakum befuhr mit ihrem Pkw die Bakumer Straße von Schwichteler in Richtung Bakum. In einer Rechtskurve in Höhe der Abzweigung zur Straße Hohe Heide geriet sie mit ihrem Pkw nach links in den Gegenverkehr, streifte dort den entgegenkommenden LKW eines 27-Jährigen aus Visbek und prallte gegen eine Leitplanke. Dort kam ihr PKW zum Stillstand. Die 82-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 10400 Euro.

Garrel - Brand eines Wohnhauses mit angrenzender Diele

Am Mittwoch, 13. April 2022, um 03.20 Uhr, wurde die 55-jährige Bewohnerin eines Bauernhauses im Erlenweg durch brandtypische Knister- und Knallgeräusche aus dem Bereich der an das Wohnhaus angrenzenden Diele aus dem Schlaf gerissen. Sie weckte die 83-jährige Besitzerin des Bauernhauses, welche im Erdgeschoss des Hauses schlief. Gemeinsam verließen die beiden Frauen das Gebäude und verständigten über den nebenan wohnenden 57-jährigen Sohn der 83-Jährigen die Feuerwehr. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Dach der Diele. Im weiteren zeitlichen Verlauf griff das Feuer auf das Wohnhaus über, sodass letztlich der gesamte Gebäudekomplex in Vollbrand stand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Garrel und Bösel waren mit 12 Fahrzeugen und 80 Kameraden vor Ort. Sie konnten ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf nahestehende Stallgebäude verhindern. Durch einen Mitarbeiter der EWE wurde der Strom- und Gasanschluss des Hauses abgestellt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Alle betroffenen Personen blieben unverletzt. Sie wurden durch Mitglieder des PSNV betreut und kamen bei Angehörigen unter. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Garrel OT Falkenberg - Diebstahl eines GPS-Empfängers

Zwischen Montag, 11. April 2022, 17.45 Uhr, und Dienstag, 12. April 2022, 10.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Hoher Weg einen auf der Fahrerkabine eines JOHN DEERE Traktors installierten GPS-Empfänger STARFIRE 6000. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter (04474) 939420 entgegen.

Löningen - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 12. April 2022, wurde gegen 19.05 Uhr in der Stormstraße ein 21-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass die Entnahme einer Blutprobe folgte. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell