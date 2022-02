Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Niederschönhagen. Versuchte Brandstiftung.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag (17. - 18. Februar 2022) eine Scheune auf einem Gehöft an der Bad Meinberger Straße in Brand zu stecken. Glücklichen Umständen ist es geschuldet, dass die Scheune nicht in Flammen aufging. Der Sachschaden blieb gering. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell