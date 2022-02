Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Geschäftsräume

Lippe (ots)

In der Zeit von Freitag, 18.02.2022, 17:00 Uhr bis Samstag, 19.02.2022, 08:00 Uhr dringen unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fensters in Geschäftsräume in der Lemgoer Straße ein. Entwendet werden eine geringe Menge Bargeld, zwei Tablets und ein Safe. Hinweise erbittet die Polizei unter 05231 / 6090.

