Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - versuchter Einbruch in Tankstelle

Lippe (ots)

In der Nacht zu Samstag, 19.02.2022 versucht ein unbekannter Täter gegen 01:25 Uhr in der Lageschen Straße vergeblich über verschiedene Zugangstüren in eine Tankstelle einzudringen. Die Türen halten dem Einbruchsversuch stand. Hinweise erbittet die Polizei unter 05231 / 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell