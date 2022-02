Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Einbrecher klauen E-Bikes.

Lippe (ots)

Bei einem Einbruch zwischen Mittwochabend und dem frühen Donnerstagmorgen (16. - 17. Februar 2022) stahlen die Täter zwei E-Bikes im Wert von über 5.000 Euro. Sie brachen die Tür einer Garage eines Hauses im Droste-Hülshoff-Weg auf und gelangten so an die Räder der Marken "Hercules" in schwarz sowie "Victoria" in blau. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell