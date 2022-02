Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Hinweise auf Flüchtigen nach Verkehrsunfall erbeten.

Lippe (ots)

Bereits in der Nacht vom 14.01.2022 auf den 15.01.2022 (FR/SA) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein Teilstück des Zaunes der Bundeswehr-Kaserne an der Panzerringstraße. Zwischen 23 Uhr und 7:30 Uhr kam der Unbekannte von der Straße ab, durchbrach den massiven Metallzaun und machte sich anschließend aus dem Staub. An dem Zaun entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Ermittlungen ergaben jetzt, dass es sich bei dem Unfall-Fahrzeug um einen weißen Opel Zafira handelte. Dieser müsste zumindest unmittelbar nach dem Unfall am 15. Januar 2022 über einen größeren Frontschaden verfügt haben. Möglicherweise wurde dieser in einer Kfz-Werkstatt repariert. Ihre Hinweise auf den Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat unter 05231/6090 entgegen.

