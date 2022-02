Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Radfahrerin verletzt - Unfallverursacher flüchtet.

Lippe (ots)

Mittwochnachmittag (16. Februar 2022) befuhr eine 53-jährige Frau aus Horn-Bad Meinberg mit ihrem Fahrrad die Nordstraße. Als sie sich gegen 14:45 Uhr in dem fahrbahnverengten Bereich auf Höhe der Bushaltestelle "Am Wall" befand, wurde sie von einem Auto überholt. Der Wagen drängte die 53-Jährige so weit nach rechts ab, dass sie zu Fall kam. Die Frau verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren werden. An dem Rad entstand Sachschaden. Bei dem Wagen könnte es sich um einen dunklen VW Golf gehandelt haben. Wer etwas gesehen hat, teilt seine Erkenntnisse bitte dem Verkehrskommissariat unter 05231/6090 mit.

