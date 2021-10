Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falscher Dachdecker bestiehlt Seniorin

Mönchengladbach (ots)

Ein Mann hat am Mittwochvormittag, 20.10.2021, eine 84-jährige Frau in Lürrip um einen vierstelligen Bargeldbetrag betrogen. Der Mann gab sich als Dachdecker aus.

Der Unbekannte klingelte gegen 11 Uhr an der Haustür der Seniorin an der Zeppelinstraße. Er gab an, dass er das Hausdach kontrollieren müsse. Die 84-Jährige begleitete den Mann daraufhin unter das Dach. Dort sah sich der vermeintliche Dachdecker um und wies die Frau auf einen angeblichen Schaden hin. Als Anzahlung für die Reparatur verlangte er einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Seniorin händigte dem Mann die Summe aus, der anschließend das Haus verließ.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: schwarze Weste, schwarzer Pulli, schwarze Hose, schwarze BaseCap, die Bekleidung sah nach Arbeitskleidung aus, circa 40 Jahre alt, Brillenträger.

Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell