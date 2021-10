Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Kita

Mönchengladbach (ots)

Um in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte an der Dohler Straße zu gelangen, haben bislang unbekannte Einbrecher am Mittwochabend, 20.10.2021, um 20:05 Uhr zunächst einen Zaun überklettert und dann ein Fenster aufgehebelt.

Sie stahlen einen Laptop und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell