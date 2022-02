Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Einbruch in Kiosk.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (16. - 17. Februar 2022) gewaltsam Zugang zu dem Kiosk am Emmerauenpark (Neuer Wall). Die Täter hebelten eine Tür des Büdchens auf und richteten dabei Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon: 05231/6090.

