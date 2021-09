Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lautert-Bogel-Niederwallmenach - Aufbruch/Diebstahl von Kaugummiautomaten

Lautert-Bogel-Niederwallmenach (ots)

Am vergangenen Wochenende, also von Freitag, dem 17.09.21 bis Sonntag, dem 19.09.21, wurden in den Ortschaften Lautert, Bogel und Niederwallmenach jeweils an der Straße befindliche Kaugummiautomaten aufgebrochen und deren Inhalt teilweise entwendet. Dabei wurde zumindest der Tatort in Lautert ein zweites Mal durch die bislang unbekannten Täter aufgesucht. Personen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

