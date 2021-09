Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Unfallflucht, Zeugen gesucht -

Diez (ots)

Am Sonntagabend (19.09.2021) wurde der Wache in Diez gegen 22 Uhr mitgeteilt, dass auf der L 318 in Diez (Zufahrt Schulzentrum) ein blaues Verkehrsschild (Pfeil für vorgeschriebene Vorbeifahrt) und eine rot-weiße Schraffenbake auf einem Fahrbahnteiler umgefahren wurden. Die Polizeiinspektion Diez sucht Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem bis dato unbekannten Verursacher dieses Schadens machen können.

